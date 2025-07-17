Молодые участники проекта «ПолитЗавод» встретились с экспертом.

В Омске продолжается реализация регионального этапа проекта «ПолитЗавод», организаторами которого стали «Единая Россия» и «Молодая Гвардия». Участниками проекта стали студенты, активисты МГЕР и работники омских производств в возрасте от 18 до 35 лет. Все они обучаются очно-заочно по четырем направлениям и перенимают знания у опытных политиков и экспертов.

В процессе работы направления «Политическое наставничество» состоялась встреча с председателем омского Заксобрания, руководителем штаба общественной поддержки «Единой России» Александром Артемовым. Спикер регионального парламента поделился с молодежью своим опытом и рекомендациями по построению политической карьеры. Также он отметил, что необязательно получать специальность, которая связана с политикой.

– Очень надеемся, что в ходе этого проекта появятся ребята, которые придут в большую политику, – сказал Александр Артемов. – Даже если это не произойдет, в любом случае они получат знания, умения, навыки, которые помогут правильно коммуницировать в обществе и занимать активную жизненную позицию.

В финале встречи участникам модуля вручили сертификаты об обучении. Отметим, что ранее члены проекта уже встречались с Героем России, сенатором Дмитрием Перминовым, депутатом Госумы РФ Оксаной Фадиной, членом Генсовета «ЕР» Андреем Шакуловым, заместителем председателя Омского горсовета Светланой Студеникиной и депутатом горсовета Константином Гавриком.