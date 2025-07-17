Омск-Информ
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·Общество

Всего от укусов пострадали почти четыре тысячи человек.

Роспотребнадзор рассказал, сколько омичей, укушенных клещами, заразились инфекционными заболеваниями. О случаях распространения болезней через насекомых рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Омской области Александра Недашковская.

Всего заражены были восемь человек. У четырех из них подтвердился диагноз «энцефалит», еще у четырех – «боррелиоз». Данные о смертельных исходах не сообщаются.

– На данный момент уже есть четыре подтвержденных случая клещевого энцефалита и четыре случая клещевого боррелиоза, – рассказала Недашковская в эфире «Вестей». 

С начала сезона активности клещей в 2025 году от укусов насекомых пострадали 3948 человек, из них 1264 ребенка.

Олег Кипорук
·Общество

Всего от укусов пострадали почти четыре тысячи человек.

Роспотребнадзор рассказал, сколько омичей, укушенных клещами, заразились инфекционными заболеваниями. О случаях распространения болезней через насекомых рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Омской области Александра Недашковская.

Всего заражены были восемь человек. У четырех из них подтвердился диагноз «энцефалит», еще у четырех – «боррелиоз». Данные о смертельных исходах не сообщаются.

– На данный момент уже есть четыре подтвержденных случая клещевого энцефалита и четыре случая клещевого боррелиоза, – рассказала Недашковская в эфире «Вестей». 

С начала сезона активности клещей в 2025 году от укусов насекомых пострадали 3948 человек, из них 1264 ребенка.

Олег Кипорук