Всего от укусов пострадали почти четыре тысячи человек.

Роспотребнадзор рассказал, сколько омичей, укушенных клещами, заразились инфекционными заболеваниями. О случаях распространения болезней через насекомых рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Омской области Александра Недашковская.

Всего заражены были восемь человек. У четырех из них подтвердился диагноз «энцефалит», еще у четырех – «боррелиоз». Данные о смертельных исходах не сообщаются.

– На данный момент уже есть четыре подтвержденных случая клещевого энцефалита и четыре случая клещевого боррелиоза, – рассказала Недашковская в эфире «Вестей».

С начала сезона активности клещей в 2025 году от укусов насекомых пострадали 3948 человек, из них 1264 ребенка.