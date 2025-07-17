Выставка пройдет с 23 по 27 июля.

На сельхозвыставке «АгроОмск-2025» (0+), которая пройдет с 23 по 27 июля омичам предоставят фонтан со сгущенным молоком, сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель».

Кроме того, в экспозиции будут представлены не только омские предприятия пищевой и перерабатывающей отрасли, но и около 30 хозяйств из разных уголков России. Посетителям предложат более 200 наименований продукции – молочную, мясную, хлебобулочную, рыбную, а также разнообразные напитки.

Для самых юных гостей предусмотрена дегустация детской молочной продукции, а школьникам предложат мороженое в индивидуальной упаковке. В этом году количество дегустационных порций увеличено вдвое. Кроме того, в рамках выставки проведут мастер-класс по изготовлению сыра – посетители смогут вживую наблюдать процесс приготовления свежей моцареллы.