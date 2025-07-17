Ребята получат канцелярию, форму для школы и многое другое.

Стартовала ежегодная акция «Собери ребенка в школу», которую проводит «Единая Россия». Федеральная инициатива реализуется с 2012 года, она направлена на оказание адресной помощи детям участников СВО, инвалидам, а также представителям многодетных, малообеспеченных семей и жителям новых регионов. Партия и неравнодушные жители собирают и передают ребятам необходимые школьные принадлежности, в том числе форму и рюкзаки.

– Помощь в подготовке к началу нового учебного года для многодетных и малообеспеченных семей, семей в трудной жизненной ситуации не бывает лишней, – отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. – Только в прошлом году при активном участии наших депутатов, предпринимателей и жителей регионов поддержку в подготовке ко Дню знаний получили 287 тысяч школьников по всей стране. И в этом году мы соберем все самое необходимое: наборы для учебы и творчества, школьную форму, рюкзаки, спортинвентарь для последующей передачи детям. Особое внимание в ходе акции уделим детям участников СВО и детям в новых регионах.

В Омской области акция проводится при поддержке секретаря регионального отделения партии Виталия Хоценко. Участие в сборе наборов примут депутаты ЕР, члены местных отделений, сторонники партии, молодогвардейцы и рядовые граждане.

Школьные принадлежности направляют не только нуждающимся жителям региона, но и ученикам подшефного города Стаханова Луганской Народной Республики. В преддверии 1 сентября из субъекта отправится фура с гуманитарным грузом для первоклассников.

Параллельно с акцией партия проведет проверку готовности школ к началу учебного года. Совместно с родителями партийцы оценят качество проведенных строительных и ремонтных работ, состояние столовых, территорий и спортплощадок. Участие в проекте примут до 16 тысяч активных мам и пап.

– Это яркий пример того, как «Единая Россия» заботится не только о детях, но и о качестве образовательной среды, – сказал политконсультант, директор Центра общественно-политических проектов Константин Листратов. – Совместная оценка готовности школ, состояния ремонта, столовых и спортплощадок с последующей адресной помощью от депутатов – это реальный вклад в создание комфортных и безопасных условий для обучения. Социальная ответственность стала настоящим кредо партии.

Добавим, желающим принять участие в акции необходимо зарегистрироваться на официальном сайте или заполнить форму в общественных приемных партии.