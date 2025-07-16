Суд также обязал мужчину выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Куйбышевский районный суд Омска приговорил 26-летнего местного жителя к 2 годам лишения свободы по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия»).

Как установил суд, вечером 27 января 2024 года обвиняемый возвращался с охоты и заехал в круглосуточный магазин за алкоголем. В помещении торговой точки у него произошел конфликт с ранее незнакомым 42-летним мужчиной. В разгар ссоры он вышел на улицу, достал из автомобиля охотничье ружье и выстрелил оппоненту в ноги. Потерпевший получил тяжелые ранения. После случившегося стрелок скрылся с места преступления.

Суд учел позицию государственного обвинителя и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, он обязан выплатить пострадавшему 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

После оглашения приговора осужденный был взят под стражу в зале суда.