Парень много раз не являлся в военкомат, в чем сознался на судебном заседании.

Куйбышевский районный суд Омска рассмотрел уголовное дело 23-летнего местного жителя, которого обвинили в уклонении от призыва на военную службу (ч. 1 ст. 328 УК РФ). Молодой человек без уважительной причины не являлся в военкомат, хотя получал повестки.

В суде омич признал вину. В наказание его оштрафовали. Отметим, что минимальный штраф за уклонение от призыва на военную службу составляет 5 тыс. рублей, а максимальный – 200 тыс. рублей. Такое нарушение также может повлечь за собой принудительные работы или лишение свободы.