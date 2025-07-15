Александр Артемов наградил победителей Международной исторической интеллектуальной онлайн-игры «1418», представлявших Омскую область.

Международная историческая интеллектуальная онлайн-игра «1418» в этом году состоялась уже в пятый раз. Проводит ее «Единая Россия» совместно с «Волонтерами Победы» в преддверии масштабной акции «Диктант Победы».

В этом году к игре присоединились 80 тысяч человек. Онлайн-формат дает возможность участникам из любой точки мира и проверить собственные знания в области истории, а также логику и сообразительность. Трансляции на разных языках позволили присоединиться участникам из 60 стран.

По итогам игры в каждом федеральном округе определены команды победителей и финалистов.

– Команда, представляющая наш регион, стала победителем III степени в Сибирском федеральном округе. Это ученики и теперь выпускники Кормиловской школы № 1. Ребята достойно проявили себя и показали высокий уровень знаний. Именно за такими представителями молодого поколения надежное будущее России! Гордимся нашей молодежью, которая прославляет Омскую область на федеральном уровне! – отметил спикер областного парламента Александр Артемов.

Уточним, что основная тема игры – 80-я годовщина Великой Победы. Вопросы затрагивали события Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, военные операции 1945 года, вклад регионов нашей страны и стран СНГ в Победу. Использовались архивные документы, фото-, видео- и аудиохроника, прошедшие экспертизу историков.

Фото: Дарья Кирюхина