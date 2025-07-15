Популярность образовательных кредитов в Сибири за год выросла на 11 %.

За первую половину 2025 года почти 2 тысячи жителей регионов присутствия Сибирского банка Сбера получили доступ к высшему образованию. Все они воспользовались целевым кредитом в банке на льготных условиях. Этот показатель на 11 % выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди аудитории до 25 лет, на долю которой приходится 80 % пользователей этого финансового инструмента, темпы роста спроса еще выше – более 30 % год к году. Больше всего спрос на образовательное кредитование у молодых людей вырос в Кузбассе (66 %), Тыве (58 %) и на Алтае (40 %).

– Образовательный кредит с господдержкой – доступный и гибкий финансовый инструмент для приобретения качественного образования, – отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

После оформления образовательного кредита с господдержкой банк сначала зачисляет сумму на счет клиента, а после этого на счет вуза – снять и потратить эти средства нельзя. Совокупная процентная ставка по договору – 21,7 %, из них государство компенсирует 18,7 %.

Таким образом, ставка для заемщика составляет всего 3 % годовых. Кроме того, по условиям программы, во время обучения и в течение 9 месяцев после выпуска можно оплачивать только проценты по кредиту – основная сумма погашается в срок до 15 лет.

Узнать полные условия кредита на образование с господдержкой, какие документы требуются для подачи заявки, а также рассчитать платежи и проверить, попадает ли под программу ваш вуз или ссуз, поможет специально созданный чат-бот Сбера.