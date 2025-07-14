Следствие установило, что бывший руководитель сознательно допустил возникновение аварий.
Следственное управление СК РФ по Омской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя гендиректора АО «Территориальная генерирующая компания № 11» Владимира Соскова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.
Расследование показало, что в 2022–2023 годах обвиняемый сознательно допустил ухудшение состояния оборудования предприятия, откладывая ремонтные мероприятия, несмотря на осведомленность о критическом положении котлов и невозможности выполнения планового объема работ основной подрядной организацией. Это повлекло серию аварий на ТЭЦ-5 в декабре 2023 года, прекращение функционирования 11 детских садов и приостановку занятий в 18 школах трех городских округов Омска. Жители оказались без полноценного коммунального сервиса по обеспечению теплом на протяжении двух недель. Количество жалоб, поступивших в контролирующие органы, превысило тысячу. Средняя температура в домах варьировалась от +11 до +18 °C, что значительно ниже санитарных норм.
Проверка прокуратуры выявила более 400 нарушений, связанных с условиями оказания коммунальных услуг населению. Суд предписал руководству АО «ТГК-11» устранить недостатки до конца лета 2025 года.
– В ходе следствия проведены выемки документации, осмотры, бухгалтерские, инженерно-технические, компьютерно-технические экспертизы, допросы свидетелей, материалы следствия составили 26 томов. По итогам следствия в мэрию и ТГК-11 внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.
Также рассмотрены сотни гражданских исков от пострадавших граждан, в рамках которых взыскана сумма около 2,6 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Остальным гражданам предоставлена юридическая поддержка в оформлении аналогичных претензий.
Обвиняемый признал вину полностью. Дело передано в Куйбышевский районный суд Омска для рассмотрения по существу.
Следствие установило, что бывший руководитель сознательно допустил возникновение аварий.
Следственное управление СК РФ по Омской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя гендиректора АО «Территориальная генерирующая компания № 11» Владимира Соскова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.
Расследование показало, что в 2022–2023 годах обвиняемый сознательно допустил ухудшение состояния оборудования предприятия, откладывая ремонтные мероприятия, несмотря на осведомленность о критическом положении котлов и невозможности выполнения планового объема работ основной подрядной организацией. Это повлекло серию аварий на ТЭЦ-5 в декабре 2023 года, прекращение функционирования 11 детских садов и приостановку занятий в 18 школах трех городских округов Омска. Жители оказались без полноценного коммунального сервиса по обеспечению теплом на протяжении двух недель. Количество жалоб, поступивших в контролирующие органы, превысило тысячу. Средняя температура в домах варьировалась от +11 до +18 °C, что значительно ниже санитарных норм.
Проверка прокуратуры выявила более 400 нарушений, связанных с условиями оказания коммунальных услуг населению. Суд предписал руководству АО «ТГК-11» устранить недостатки до конца лета 2025 года.
– В ходе следствия проведены выемки документации, осмотры, бухгалтерские, инженерно-технические, компьютерно-технические экспертизы, допросы свидетелей, материалы следствия составили 26 томов. По итогам следствия в мэрию и ТГК-11 внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.
Также рассмотрены сотни гражданских исков от пострадавших граждан, в рамках которых взыскана сумма около 2,6 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Остальным гражданам предоставлена юридическая поддержка в оформлении аналогичных претензий.
Обвиняемый признал вину полностью. Дело передано в Куйбышевский районный суд Омска для рассмотрения по существу.