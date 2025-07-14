Омск-Информ
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·Общество

Следствие установило, что бывший руководитель сознательно допустил возникновение аварий.
Следственное управление СК РФ по Омской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя гендиректора АО «Территориальная генерирующая компания № 11» Владимира Соскова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.
Расследование показало, что в 2022–2023 годах обвиняемый сознательно допустил ухудшение состояния оборудования предприятия, откладывая ремонтные мероприятия, несмотря на осведомленность о критическом положении котлов и невозможности выполнения планового объема работ основной подрядной организацией. Это повлекло серию аварий на ТЭЦ-5 в декабре 2023 года, прекращение функционирования 11 детских садов и приостановку занятий в 18 школах трех городских округов Омска. Жители оказались без полноценного коммунального сервиса по обеспечению теплом на протяжении двух недель. Количество жалоб, поступивших в контролирующие органы, превысило тысячу. Средняя температура в домах варьировалась от +11 до +18 °C, что значительно ниже санитарных норм.

Проверка прокуратуры выявила более 400 нарушений, связанных с условиями оказания коммунальных услуг населению. Суд предписал руководству АО «ТГК-11» устранить недостатки до конца лета 2025 года.

– В ходе следствия проведены выемки документации, осмотры, бухгалтерские, инженерно-технические, компьютерно-технические экспертизы, допросы свидетелей, материалы следствия составили 26 томов. По итогам следствия в мэрию и ТГК-11 внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

Также рассмотрены сотни гражданских исков от пострадавших граждан, в рамках которых взыскана сумма около 2,6 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Остальным гражданам предоставлена юридическая поддержка в оформлении аналогичных претензий.
Обвиняемый признал вину полностью. Дело передано в Куйбышевский районный суд Омска для рассмотрения по существу.
1106Мария Филимонова
·Общество

Следствие установило, что бывший руководитель сознательно допустил возникновение аварий.
Следственное управление СК РФ по Омской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя гендиректора АО «Территориальная генерирующая компания № 11» Владимира Соскова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.
Расследование показало, что в 2022–2023 годах обвиняемый сознательно допустил ухудшение состояния оборудования предприятия, откладывая ремонтные мероприятия, несмотря на осведомленность о критическом положении котлов и невозможности выполнения планового объема работ основной подрядной организацией. Это повлекло серию аварий на ТЭЦ-5 в декабре 2023 года, прекращение функционирования 11 детских садов и приостановку занятий в 18 школах трех городских округов Омска. Жители оказались без полноценного коммунального сервиса по обеспечению теплом на протяжении двух недель. Количество жалоб, поступивших в контролирующие органы, превысило тысячу. Средняя температура в домах варьировалась от +11 до +18 °C, что значительно ниже санитарных норм.

Проверка прокуратуры выявила более 400 нарушений, связанных с условиями оказания коммунальных услуг населению. Суд предписал руководству АО «ТГК-11» устранить недостатки до конца лета 2025 года.

– В ходе следствия проведены выемки документации, осмотры, бухгалтерские, инженерно-технические, компьютерно-технические экспертизы, допросы свидетелей, материалы следствия составили 26 томов. По итогам следствия в мэрию и ТГК-11 внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

Также рассмотрены сотни гражданских исков от пострадавших граждан, в рамках которых взыскана сумма около 2,6 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Остальным гражданам предоставлена юридическая поддержка в оформлении аналогичных претензий.
Обвиняемый признал вину полностью. Дело передано в Куйбышевский районный суд Омска для рассмотрения по существу.
1106Мария Филимонова