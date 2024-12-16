Бывшего заместителя гендиректора компании Владимира Соскова обвинили в злоупотреблении полномочиями.

В прокуратуре рассказали о том, как продвигается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении должностных лиц АО «ТГК-11» из-за отключения отопления в домах омичей в прошлом декабре. По версии следствия, в результате их действий произошло повреждение систем и оборудования на ТЭЦ-5.

– По результатам проведенных экспертиз установлено, что, несмотря на перечисление должностными лицами АО «ТГК-11» в 2023 г. в адрес организаций, осуществляющих ремонт и контроль металла котельного оборудования, свыше 1,2 млрд рублей, аварии на котельной ТЭЦ-5 произошли вследствие невыполнения в требуемых объемах технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств, – сообщили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что на котлоагрегатах произошло 10 аварий. Из-за коррозии и дефектов сварного соединения при монтаже случились повреждения поверхностей нагрева и других отдельных элементов оборудования.

В связи с этим в злоупотреблении полномочиями обвинили Владимира Соскова, бывшего заместителя генерального директора АО «ТГК-11» – технического директора, отвечающего за взаимодействие с органами местного самоуправления, надзорными органами и технической политикой организации.