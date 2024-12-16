При этом суды рассмотрели еще не все иски.

Сегодня прокурор Омской области Алексей Афанасьев провел пресс-конференцию. Он прокомментировал уголовное дело в отношении должностных лиц ТГК-11. Одного из бывших руководителей обвиняют в превышении должностных полномочий.

Напомним, прошлой зимой, когда вышли из строя котлы ТЭЦ-5, без отопления остались 1600 домов и сотни социальных объектов. Проверка выявила более 750 нарушений. Прокуратура предъявила предприятию 5 исков с требованием привести котлы в нормативное состояние.

Как сообщают «Вести», после прошлогодних проблем с отоплением омичи подали 230 исков, из которых суды уже рассмотрели 170. Омичи взыскали с компании 1,7 млн рублей.