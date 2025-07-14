Новичок «Авангарда» поделился, почему выбрал омский клуб, подчеркнув заслуги Алексея Сопина в построении команды.
Новый нападающий омского «Авангарда» Василий Пономарев подробно объяснил мотивы своего перехода в омский клуб и перспективы сотрудничества с главным тренером Ги Буше.
Пономарев назвал организацию клуба лучшей в стране, подчеркивая возможность дальнейшего профессионального роста в омском клубе.
– Омичи проявили большую заинтересованность во мне. У меня огромное уважение к Алексею Сопину и Ги Буше. Организация «Авангарда» для меня всегда была одной из лучших в России. Она регулярно выпускает отличных игроков и никогда не мешает их развитию. К тому же Буше много работал в Северной Америке, у меня получилось найти с ним хороший контакт, – рассказал Allhockey форвард.
Размышляя о предыдущем опыте выступления в Северной Америке, Пономарев заметил, что прошлый сезон оказался непростым.
– Этот сезон получился неоднозначным для меня. В прошлом марте я не по своей инициативе поменял клуб. Я смог подстроиться под систему «Питтсбурга», но, наверное, мои сильные качества раскрываются при немного другой игре, – добавил хоккеист.
Комментируя перспективу интеграции в новый коллектив, Пономарев отметил, что пока детально не обсуждали тактические аспекты роли в команде. Основное внимание уделялось обсуждению направлений совершенствования его игрового стиля, где тренерские идеи Буше получили полное одобрение хоккеиста.
– Об этом мы не говорили. Пока что мы обсудили те моменты в моей игре, которые он хотел бы развивать. Я полностью с ним согласен. Готов на сто процентов работать над ними каждый день, – отметил Пономарев.
Говоря о будущем состава «Авангарда», Пономарев подчеркивает мастерство и компетентность генерального менеджера Алексея Сопина.
– Я считаю, что здесь видна очень хорошая, блестящая работа генерального менеджера. Сопин для меня – лучший генеральный менеджер в российском хоккее. У него есть свой взгляд на то, как должна играть команда. Он не сам диктует то, как это должно быть, а находит тренера, который будет строить игру, подходящую для команды, которая готова побеждать, – заключил он.
Напомним, что Пономарев перешел в омский «Авангард» этим летом. Он рассказывал, что готов к конкуренции и хотел бы сделать Омск счастливым уже в ближайшем сезоне.