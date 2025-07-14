Выяснилось, что пять мостов не имели официального статуса, что препятствовало их обслуживанию и создавало риск для граждан.

Прокуратура Большереченского района Омской области обнаружила нарушение закона в отношении пяти мостов, используемых жителями и туристами для передвижения пешком через территорию зоопарка.

Проверкой установлено, что указанные сооружения не имеют официального статуса государственной или муниципальной собственности, что создает препятствия для их надлежащего обслуживания и угрожает безопасности горожан.

– В связи с этим прокурор района направил в суд административное исковое заявление о понуждении местной администрации принять меры по постановке на учет бесхозяйных объектов недвижимости, – доложили в прокуратуре.