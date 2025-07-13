За первые шесть месяцев текущего года девушки в возрасте до 18 лет родили 110 младенцев.

Школьницы из Омской области активно рожают детей до своего совершеннолетия. За последние пять в Омской области забеременели 894 девушки в возрасте до 18 лет, сообщает портал НГС55 со ссылкой на региональный минздрав.

Самой юной из них было 14 лет. В 2024–2025 годах на учет ставили 15-летних беременных.

В прошлом году 158 забеременевших омичек до 18 лет родили 190 детей, за шесть месяцев текущего года 82 девушки стали матерями 110 младенцев. Сколько из них родили двойни, не уточняется.

При этом из общего количества беременностей в несовершеннолетнем возрасте 128 закончились абортами. В том числе 32 были совершены в последние полтора года.