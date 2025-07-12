В некоторых случаях подорожание превышает 7 %.

По данным ресурса российского Минфина «Ай Мониторинг», с 30 июня по 7 июля в Омской области снова изменились цены на продукты. Овощи подорожали, а колбаса подешевела.

На 7,1 % подорожала белокочанная капуста. За килограмм придется отдать в среднем 58,43 рубля вместо 54,55 рубля. На 2,9 % стала дороже морковь. Теперь она стоит 75,84 рубля за килограмм (ранее было 72,89). Репчатый лук подорожал с 52,76 до 60,25 рубля (на 0,49 %).

Снизились цены на вареную колбасу – на 2,6 % (517,36 рубля за килограмм). На 1,3 % подешевела мука (47,97 рубля).