Омск-Информ
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·Общество

Пока растения не цветут, но распуститься могут в следующем году.
В пруду омского дендросада им. Гензе сотрудники высадили десять сибирских кувшинок. Как сообщает 12 канал, посадка прошла успешно благодаря дождливой погоде.
Пока видны только большие листья кувшинок. Цвести они начнут в следующем году.
2528Андрей Андреев
·Общество

Пока растения не цветут, но распуститься могут в следующем году.
В пруду омского дендросада им. Гензе сотрудники высадили десять сибирских кувшинок. Как сообщает 12 канал, посадка прошла успешно благодаря дождливой погоде.
Пока видны только большие листья кувшинок. Цвести они начнут в следующем году.
2528Андрей Андреев