Омск-Информ
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·Отдых и туризм

В отеле состоится фестиваль на свежем воздухе.

Загородный отель «Сказка» приглашает омичей на семейный праздник под открытым небом – «Гриль-Фест». Ароматный и душевный фестиваль пройдет 27 июля в 19:30 на площади за зданием аквапарка.

Гостей ждет насыщенная программа:

  • Семейные соревнования у гриля – можно участвовать командой и удивить всех своим блюдом. Предварительно требуется регистрация через группу «Сказки» в соцсети «ВКонтакте».
  • Мастер-классы от шефа – эксперт поделится профессиональными советами идеального барбекю.
  • Много горячих и вкусных угощений прямо с огня – дегустация на любой вкус.
  • Розыгрыш призов, музыка и волшебная атмосфера летнего вечера.

Уточнить все подробности и зарегистрироваться можно в официальной группе «Сказки» по ссылке – https://vk.com/topic-57121806_53942062.

ВК: https://vk.com/gk_skazka

ООО «Гранд» ИНН 5528036149. Реклама

·Отдых и туризм

В отеле состоится фестиваль на свежем воздухе.

Загородный отель «Сказка» приглашает омичей на семейный праздник под открытым небом – «Гриль-Фест». Ароматный и душевный фестиваль пройдет 27 июля в 19:30 на площади за зданием аквапарка.

Гостей ждет насыщенная программа:

  • Семейные соревнования у гриля – можно участвовать командой и удивить всех своим блюдом. Предварительно требуется регистрация через группу «Сказки» в соцсети «ВКонтакте».
  • Мастер-классы от шефа – эксперт поделится профессиональными советами идеального барбекю.
  • Много горячих и вкусных угощений прямо с огня – дегустация на любой вкус.
  • Розыгрыш призов, музыка и волшебная атмосфера летнего вечера.

Уточнить все подробности и зарегистрироваться можно в официальной группе «Сказки» по ссылке – https://vk.com/topic-57121806_53942062.

ВК: https://vk.com/gk_skazka

ООО «Гранд» ИНН 5528036149. Реклама