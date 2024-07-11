В загородном отеле «Сказка» для этого есть все условия: аквапарк, аквариум, веревочный парк, игропарк и великолепная природа.

В загородном отеле «Сказка» для этого есть все условия: аквапарк, аквариум, веревочный парк, игропарк и великолепная природа.

Лето продолжается, на дворе стоят теплые солнечные дни, поэтому нужно брать от них максимум и устроить себе отличный отдых. За положительными эмоциями и активным досугом всех желающих приглашает в гости загородный отель «Сказка».

В «Сказке» омичей ждут море развлечений, свежий воздух, вкусное питание, поэтому заряд бодрости и отличного настроения просто гарантирован. Можно приобрести путевки с проживанием, а можно просто выгодно отдохнуть, приехав на дневное пребывание. Ведь только в «Сказке» есть аквапарк, единственный в Омске веревочный парк в лесу, самый большой в области аквариум, обновленный прокат летнего спортивного инвентаря и игропарк.

Теперь подробнее о каждой из развлекательных локаций.

Аквапарк – место притяжения гостей летом, особенно во время жары. Здесь можно комфортно освежиться, затем расслабиться в банном комплексе, а потом позагорать на открытой летней зоне. Кстати, совсем недавно в аквапарке обновили систему очистки воды: теперь она еще полезнее и безопаснее. Приезжайте в аквапарк – насладитесь водными процедурами и красотой природы.

Аквариум – отличный вариант провести время с пользой. Ведь здесь собраны самые популярные и интересные водные обитатели, а также работает контактный зоопарк. Можно покормить его обитателей, купив корм, а на память сделать фото. Еще здесь проводят интереснейшие экскурсии, на которых вы сможете узнать много нового и интересного.

Веревочный парк – идеальная локация для людей, ищущих ярких впечатлений. Трассы есть для всех – от малышей до любителей экстрима. Преодолеть их интересно и безопасно помогут профессиональные инструкторы.

Игропарк – он тоже не оставит равнодушным. С особенным интересом здесь смогут провести время дети и подростки, ведь здесь есть многоуровневый лабиринт, интерактивная комната, город профессий, карусели и батуты, аэрохоккей, play station.

Ну а для всех отдыхающих найдется спортинвентарь на любой вкус: велосипеды, роликовые коньки, самокаты, квадроциклы. Поэтому берите семью, друзей, знакомых и отправляйтесь на отдых в «Сказку»!

ОФИС ПРОДАЖ: ул. Красный Путь, 86а, +7 (3812) 21-80-68

АКВАПАРК, +7 (950) 958-42-71

ВЕРЕВОЧНЫЙ ПАРК, ПРОКАТ СПОРТ. ИНВЕНТАРЯ, +7 (929) 369-69-86

ООО «СТРОЙПОДРЯД» ИНН 5501092883. Реклама