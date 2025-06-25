В загородном отеле стартовали сразу несколько акций.

Лето – это пора ярких эмоций и незабываемых впечатлений. Если хочется комфортного, безопасного и насыщенного на эмоции отдыха, самое время приехать в «Сказку». Здесь можно хорошо провести свои выходные, встретить теплые будни или по-особенному отметить каникулы. «Сказка» – идеальное место перезагрузки для всей семьи.

Сейчас загородный отель запустил акцию: для гостей доступен безлимитный аквапарк, а также безлимитное посещение «ИгроПарка» для детей. В течение июля будет доступна приятная цена на вторые и последующие сутки отдыха.

Комфортное проживание

Номера разных категорий позволят каждому комфортно разместиться, окружить себя и близких всем необходимым. Линейка номеров представлена от минималистичных стандартов до шикарных люксов. Также на территории находятся отдельные дома – аутентичные АТОММы. «Сказка» – это вкусное и разнообразное питание.

Вкусное питание

Гости могут выбрать двух или трехразовое питание по системе «шведский стол». Также есть возможность выбрать тариф «Без питания». Обновленное меню соответствует всем необходимым требованиям. Сбалансированные и свежеприготовленные блюда порадуют даже придирчивых гурманов. На территории работают гриль-бар «Шишка», кафе «Сказка-пицца» и лобби-бар.

Свежий воздух и красивые пейзажи

На территории загородного отеля уникально сочетается сосновый бор с лиственным лесом. Поэтому здесь особенный, свежий воздух. Береза выделяет больше кислорода, чем, например, ель, и играет важную роль в оздоровлении окружающей среды. Фитонциды березовых листьев убивают микробы и болезнетворные бактерии.

А во время пребывания в сосновом бору легкие очищаются, дыхание нормализуется. Сосновый воздух укрепляет бронхи и устраняет кашель. Аромат хвои и благоприятные компоненты, которые она выделяет, успокаивают и способствуют релаксации.

Релакс, развлечения и активный отдых

В «Сказке» есть целый комплекс развлечений: аквапарк с горками и банями, игропарк, круглогодичный веревочный парк, акванариум, спа-салон и прокат спортивного инвентаря. Каждую неделю в отеле проходит насыщенная тематическая анимация. Гостей ждут шоу-программы, активные игры, мастер-классы, интерактивы, дискотеки и розыгрыши призов.

Отметим, что в «Сказке» появилась новинка – баня «Булочка с эспрессо». Там проходят парения для детей и взрослых, угощают свежеиспеченной выпечкой и натуральным кофе.

Незабываемые пикники

На территории находится беседки с мангальными. Во время отдыха гости могут приготовить шашлыки, насладиться природой, набраться сил и позитивных эмоций.

Задать все вопросы и забронировать путевку можно по телефону 21-80-68 или в офисе продаж по адресу: улица Красный Путь, 86а.

ВК: vk.com/gk_skazka