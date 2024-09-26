Гостей «СказкаФеста» ждут три дня непрерывного веселья под разнообразную музыку, хэдлайнером вечера выступит кавер-группа Heet's. Победителей ждут призы. [0+]

Уже завтра в загородном отеле «Сказка» стартует «СказкаФест» – первый масштабный музыкальный фестиваль. Гостям предстоят три дня непрерывного веселья под разнообразную музыку. Хэдлайнером одного из вечеров станет кавер-группа Heet's. Такого еще не было!

В программе: вокал, барабаны, гитары, клавишные, мастер-классы, концерт и первый сказочный караоке-турнир. Главный приз – золотой микрофон и 10 тысяч рублей на проживание в отеле.

В честь этого масштабного события отель запускает не менее фееричные скидки! Только на заезд с 27 по 28 сентября действует максимальная выгода – 30 % на путевки выходного дня.

Итак, в программе «СказкаФеста».

27 сентября: музыкальные мастер-классы – 12:00–18:00; живая музыка – 19:00–21:00; вечерняя программа – 21:00–23:00. Гость вечера кавер-группа BeatHoven, розыгрыш призов.

28 сентября: квиз «Меломан» в 11:00; живая музыка на ужине 19:00-21:00; вечерняя программа 21:00-00:00. Гость вечера – кавер-группа Heet's, караоке-турнир.

29 сентября: утренний аква-рейв в аквапарке – 11:00–13:00; DJ, интерактивная программа, розыгрыш призов.

Скорее бронируйте номера, чтобы не пропустить ни одного мероприятия из «СказкаФеста»!

Подробности специального предложения уточняйте в офисе продаж.

Офис продаж: Красный Путь, 86а

Телефон для бронирования: 21-80-68

VK: https://vk.com/gk_skazka

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