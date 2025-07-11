Инцидент произошел вечером 3 июня. Вспышка на станции привела к мини-блэкауту в городе.
Сибирское управление Ростехнадзора назвало предварительную причину аварии на омской ТЭЦ-5, произошедшей в начале лета. Вечером 3 июня камеры видеонаблюдения в центре города зафиксировали мощную вспышку на станции, которая привела к кратковременному отключению электричества.
– На ТЭЦ-5 произошло короткое замыкание фазы с последующим переходом в 3-фазное короткое замыкание на разрядниках, сработали системы защиты. Вследствие чего произошло выделение энергорайона, включающего в себя Омскую ТЭЦ-5, на изолированную от Единой энергетической системы России работу с избытком мощности и повышением частоты до 50,965 Гц. Пострадавших нет, – говорится в сводке Ростехнадзора за июнь.
Обстоятельства и причина аварии на омской ТЭЦ-5 выясняет комиссия под председательством заместителя руководителя Сибирского управления Ростехнадзора. На данный момент расследование не завершено.