Об этом заявил генеральный менеджер команды Алексей Сопин.

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Сопин в эфире передачи «Овертайм» рассказал о двух центральных нападающих, на которых рассчитывает команда в сезоне-2025/26. По словам генменеджера, руководство предполагает, что в ближайшее время решится вопрос по двум форвардам. И по стечению обстоятельств оба – с темным прошлым.

– В нападении «Авангард» рассчитывает на сильного центрального нападающего, который уже подписал контракт. Мы бы очень хотели, чтобы Майкл Маклауд присоединился к команде, – подчеркнул Сопин.

Решение по Маклауду американский суд вынесет 24 июля. Напомним, что нападающего и четверо его товарищей подозревают в групповом изнасиловании, когда игроки входили в молодежную сборную США в июне 2028 года. На свет появились пикантные подробности этой истории.

Кроме того, Сопин намекнул на подписание еще одного центрального нападающего.

– Одни переговоры с центральным нападающим уже завершены. И в ближайшие дни мы объявим о подписании топового центрального, которого бы хотели заполучить все клубы НХЛ, – нагнал туману генеральный менеджер. – Он добавит «Авангарду» скорости.

Судя по всему, речь идет о форварде череповецкого хоккейного клуба «Северсталь», 28-летнем Михаиле Котляревском, о котором ранее сообщал «Омск-информ».

Игрок отличился летом 2019 года. Будучи форвардом «Спартака», он был пойман за ездой с поддельными правами. Суд признал его виновным в использовании фальшивого водительского удостоверения и обязал заплатить штраф в размере 40 тыс. рублей.

В сезоне-2024/25 Котляревский провел 66 матчей регулярного чемпионата КХЛ, набрав 33 (18+15) очка при показателе полезности +3. В плей-офф он сыграл пять матчей, забив две шайбы и продемонстрировав показатель полезности +1.