Контракт канадца закончился, однако болельщики надеются на его возвращение в Омск.

В Канаде завершается громкое судебное разбирательство по делу о сексуальном насилии, в котором обвиняются пять хоккеистов молодежной сборной Канады 2018 года. Среди них – бывший нападающий омского «Авангарда» Майкл Маклауд. По информации издания The Athletic, приговор будет оглашен 24 июля.

Инцидент, который разбирается в суде, произошел в июне 2018 года во время празднования выигрыша чемпионата мира канадской молодежкой. В баре отеля, где проходило мероприятие, пятеро игроков сборной, включая Маклауда, познакомились с девушкой. Она утверждает, что хоккеисты отвели ее в номер, где против ее воли вступили в сексуальный контакт. Игроки это категорически отрицают. На текущем этапе процесса сторона защиты обвиняет потерпевшую в том, что она «подгоняла свой рассказ под нужный результат», манипулировала сведениями о своем психоэмоциональном состоянии ради подачи гражданского иска и «лгала под присягой».

Напомним, Маклауд покинул расположение «Авангарда» во время четвертьфинальной серии плей-офф против «Локомотива». В конце апреля генеральный менеджер омского клуба Алексей Сопин заявил, что в команде следят за развитием судебного процесса и надеются на возвращение канадца.