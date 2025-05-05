Пострадавшая упомянула, что в ночь инцидента выпила в баре 12 разных алкогольных напитков.

В Канаде стартовали судебные разбирательства по скандальному делу о сексуальном насилии с участием пятерых хоккеистов молодежной сборной Канады-2018. Среди подозреваемых фигурирует и нападающий омского «Авангарда» Майкл Маклауд.

Пострадавшая, которую называют Э. М. из-за запрета на разглашение ее личности, по видеосвязи дала первые подробные показания. Она рассказала, что в ночь инцидента в июне 2018 года находилась в баре Jack’s. Там молодая канадка, по ее словам, почувствовала себя «некомфортно», «смущенно», «испытывала клаустрофобию», оказавшись в окружении незнакомых мужчин.

Как цитирует иностранные СМИ Allhockey.ru, дама призналась, что выпила 12 разных напитков: семь порций Jagerbomb, порцию водки или текилы, два прохладительных напитка, пиво и водку с содовой. И потому почувствовала себя «очень пьяной» к концу вечера.

Канадка сообщила, что с Майклом Маклаудом ее познакомил неназванный партнер по команде. Пострадавшая заявила, что почувствовала «давление», находясь в компании будущего нападающего «Авангарда».

После того как помощник прокурора Меган Каннингем показала Э. М. видео с мобильного телефона, записанное ближе к концу вечера на танцполе, женщина сказала, что она выглядела «действительно пьяной».

Завершились показания просмотром видеозаписи с камер наблюдения, на которой она и Маклауд выходят из такси и идут по вестибюлю отеля. Девушка пояснила, что согласилась пойти с хоккеистом, потому что ей «трудно говорить нет».

Майкл Маклауд и другие обвиняемые, Диллон Дюбе, Кэл Фут, Картер Харт и Алекс Форментон, не признали свою вину. Судебный процесс продолжается, следующие слушания запланированы на понедельник.