Школа будет работать в Омске круглосуточно.

В Омске стартовал набор на первый отборочный этап – «бассейн» – в «Школу 21». Это школа цифровых технологий от Сбера, где все желающие старше 18 лет независимо от знаний и опыта могут бесплатно получить востребованную ИТ-профессию.

– Проект «Школа 21» – это шаг вперед для Омской области: теперь молодым специалистам не нужно уезжать, чтобы развивать цифровые навыки – они могут учиться и строить карьеру в IT прямо здесь, а регион получает квалифицированных специалистов и укрепляет технологический потенциал, – сказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

В регионе образовательный проект реализуется Сбером совместно с правительством Омской области и ПАО «Газпром нефть». «Бассейн» в Омске начнется осенью 2025 года. Заявку на участие можно подать на сайте школы https://21-school.ru/.

– Для «Газпром нефти» инвестиции в образование – это вклад в будущее страны, – сказал ректор корпоративного университета Илья Дементьев. – Одним из важных фокусов является подготовка востребованных специалистов в сфере ИТ. Такие специалисты сегодня востребованы ведущими компаниями, в числе которых «Газпром нефть». Поддерживая инициативы, направленные на развитие цифровых компетенций, мы формируем сообщество специалистов, способных решать самые амбициозные технологические задачи. Развивая проект «Школа 21» вместе со Сбером и правительством Омской области, мы готовим новое поколение ИТ-специалистов, востребованных в экономике и ведущих российских компаниях, а также создание условий для профессионального роста молодежи и развития инновационной экосистемы Омской области.

Отбор участников состоит из трех этапов: онлайн-игра на алгоритмическое мышление, память и логику, видео о школе и «бассейн». Он длится 26 дней и проходит очно в кампусе «Школы 21». За это время участники погружаются в основы языка программирования C, а также выполняют индивидуальные и групповые проекты.

– «Школа 21» – это не просто образовательный проект, а полноценный старт для карьеры в ИТ, выпускники выходят с прочной базой и ключевыми навыками, которые особенно ценятся на рынке, – объяснил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев. – Благодаря поддержке правительства региона, «Школа 21» появится и в Омске. Это вклад в развитие кадрового потенциала и технологической экосистемы области.

В ходе основного обучения участники смогут выбрать разработческое или неразработческое направление. Среди программ по разработке: бэкенд, фронтенд, мобильная разработка, GameDev. А по неразработке: кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps, обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, тестирование ПО (QA). Для тех, кто уже работает в ИТ-сфере, есть ускоренные курсы. В среднем обучение занимает от девяти месяцев до трех лет в зависимости от выбранного направления и темпа обучения.

– Омск сегодня – крупнейший индустриальный центр, который все активнее развивается в «цифре», – отметил директор «Школы 21» Александр Федяков. – Сейчас нужны люди с новым мышлением – те, кто готов учиться, пробовать, ошибаться и находить нестандартные решения. Именно таких мы ждем в «Школе 21». Здесь участники не только изучают современные цифровые технологии, но и формируют подход к решению сложных задач, учатся работать в команде и нести ответственность. Уверен, что выпускники школы смогут внести вклад в цифровое развитие региона и стать теми, кто будет формировать будущее в Омске. У города богатая история и множество достижений в различных отраслях – скоро этот список пополнится новыми победами в ИТ-сфере.

«Школа 21» в Омске расположена по адресу улица Ленина, 26б. Площадь кампуса составляет более 4,5 тысячи квадратных метров с расчетом на 300 рабочих станций. Как и все кампусы школы, «Школа 21» в Омске будет работать круглосуточно.