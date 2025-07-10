Омскую многоэтажку затапливает во время дождей.

Жильцы дома № 10 по улице Олега Кошевого уже несколько лет наблюдают водопад прямо в своих квартирах и подъезде. Как заявляют омичи, в необычном природном явлении в их доме виновата УК «Левобережье».

Люди отмечают, что УК провела некачественную замену водостоков. Технические стандарты никто не соблюдал, а соответствующего контроля не было. В результате при любом небольшом усилении дождя в подъездах образуются потоки воды, стекающие с 5-го этажа и до самого подвала, превращая подъезд в настоящий водопад. Квартиры тоже затапливает.

По словам жителей, потоки воды стекают вместе с голубиным пометом, так как крыша и чердак не убираются годами. В мае текущего года один из подъездов уже сталкивался с подобным наводнением, тогда жильцы обратились в управляющую компанию и администрацию города, но никаких положительных сдвигов не последовало.

Вчера после очередного сильного дождя ситуация повторилась: подъезды дома снова затопило. Наряду с проблемой замены водостоков, жильцы также недовольны качеством ремонта крыши и замены труб канализации, проведенных УК.