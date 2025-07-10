Омск-Информ
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·Происшествия

Кто расправился с животными, пока неизвестно.
Омичи заметили в парке имени 30-летия ВЛКСМ окровавленные тела белок. Погибли как минимум два зверька.
Что случилось с белками, кто открыл на них охоту, неизвестно. В телеграм-канале «Жесть Омска» горожане предположили, что кто-то стреляет в них из пневматического оружия. Еще одна версия – на животных напали собаки.
Администрация парка пока никак не прокомментировала инцидент.
1852Андрей Андреев
·Происшествия

Кто расправился с животными, пока неизвестно.
Омичи заметили в парке имени 30-летия ВЛКСМ окровавленные тела белок. Погибли как минимум два зверька.
Что случилось с белками, кто открыл на них охоту, неизвестно. В телеграм-канале «Жесть Омска» горожане предположили, что кто-то стреляет в них из пневматического оружия. Еще одна версия – на животных напали собаки.
Администрация парка пока никак не прокомментировала инцидент.
1852Андрей Андреев