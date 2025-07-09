Скульптуру Железного Феликса в полный рост установят напротив городской администрации.

Феликсу Дзержинскому высотой три метра. Скульптор Михаил Минин показал фотографии памятника в своих соцсетях. Над проектом также Антон Щигорец. В скором времени в центре Омска будет открыт монумент легендарному чекистувысотой три метра. Скульпторпоказал фотографии памятника в своих соцсетях. Над проектом также работает петербургский скульптор

Ранее Минин уже делал памятники для Омска. Он стал автором памятника Бухгольцу и львам Ши-Цзы у входа в Омский музей просвещения.

Как рассказал Минин, недавно в студию заходил ректор ОмГУ им. Достоевского Иван Кротт, чтобы оценить ход работ.

Напомним, что скульптуру Железному Феликсу установят в сквере им. Дзержинского, на аллее, ведущей от фонтана к торговому центру «Омский». В представленном проекте это ростовая трехметровая фигура, выполненная в классическом стиле: чекист Дзержинский изображен в длиннополой шинели и фуражке. Стоять он будет спиной к улице Гагарина, к мэрии, и вполоборота к фонтану.