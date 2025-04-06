Монумент планируют сделать напротив городской администрации.

Во вторник, 8 апреля, на заседании комитета Омского горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка планируется рассмотреть вопрос об установлении памятника Феликсу Дзержинскому в одноименном сквере напротив здания городской администрации.

По данным «СуперОмска», монумент в виде ростовой фигуры предполагается установить в 50 метрах от фонтана в сторону улицы Интернациональной. Памятник появится в окружении скамеек для отдыха.

В общей сложности на монумент предполагается потратить 7,5 млн рублей. Из них 800 тыс. рублей – на проектирование, 4,7 млн рублей – на изготовление и 2 млн рублей – на монтаж и благоустройство.

Если депутаты горсовета сначала на комитете, а потом и на пленарном заседании поддержат идею, то ее возьмется реализовать некий неназванный меценат.