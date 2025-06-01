Скульптуру планируют установить напротив городской администрации.

Омский скульптор Михаил Минин представил первые фотографии будущего памятника Феликсу Дзержинскому. Скульптуру поставят рядом с фонтаном напротив городской администрации.

Мастер рассказал, что работы по изготовлению фигуры уже начались. Совместно с Мининым над проектом трудится петербургский скульптор Антон Щигорец.

– Я пригласил доброго товарища и отменного скульптора Антона Щигорца из Петербурга поработать над этой трехметровой махиной. На фото незаметно, но масштаб достаточно внушительный, – рассказал скульптор в своем паблике.

Ранее Минин уже делал памятники для Омска. Он стал автором памятника Бухгольцу и львам Ши-Цзы у входа в Омский музей просвещения.

Напомним, что скульптуру «Железному Феликсу» установят в сквере им. Дзержинского, на аллее, ведущей от фонтана к торговому центру «Омский». В представленном проекте это ростовая, трехметровая фигура, выполненная в классическом стиле: чекист Дзержинский изображен в длиннополой шинели и фуражке. Стоять он будет спиной к улице Гагарина, к мэрии, и вполоборота к фонтану.

Изготовление, установку и содержание памятника гарантирует Региональный фонд по социальной и правовой поддержке сотрудников и ветеранов органов безопасности «Содействие», члены которого и выступили инициаторами проекта. Изваяние оценили в 8 миллионов рублей.