Скульптуру Железного Феликса в полный рост установят напротив городской администрации.

Сегодня, 16 апреля, депутаты Омского городского совета утвердили решение по установке в сквере Дзержинского памятника создателю ВЧК Феликсу Дзержинскому. Проект внесен на рассмотрение мэром Омска. С инициативой об этом выступил Региональный фонд по социальной и правовой поддержке сотрудников и ветеранов органов безопасности «Содействие». Все необходимые процедурные мероприятия проект прошел.

Председатель горсовета Владимир Корбут назвал Дзержинского человеком, который внес значительный вклад в государственное устройство Советского Союза.

– В 1922 году Феликс Эдмундович был в городе Омске и активно занимался организацией работы по борьбе со взятничеством, хищениями на железной дороге, и, соответственно, это будет способствовать патриотическому, нравственному воспитанию, – сказал Корбут.

Высказался об установке памятника Дзержинскому и мэр города Сергей Шелест.

– Положительно отношусь, потому что Дзержинского знают как создателя ВЧК в молодой советской республике, но и многое сделал для того, чтобы не было беспризорных детей. Он занимался многими вопросами народного хозяйства в то время. Поэтому я считаю, что сквер имени Дзержинского, он же его имя, вполне логично, что там должен стоять и памятник Дзержинскому, – сказал градоначальник.

Памятник установят на аллее, ведущей от фонтана к торговому центру «Омский». В представленном проекте это ростовая фигура, выполненная в классическом стиле: чекист Дзержинский изображен в длиннополой шинели и фуражке. Стоять он будет спиной к улице Гагарина, к мэрии, и вполоборота к фонтану. Известно, что автором памятника выступит Михаил Минин – известный омский скульптор, автор памятника Бухгольцу и львов Ши-Цзы у входа в Омский музей просвещения.

Все расходы по монументу возьмет на себя инициатор, уже известна сумма – 7,5 млн рублей. Возможно, он будет пятиметровым. На комитете по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка Омского горсовета подробно рассматривали проект.

– Один из вопросов как раз касался высоты этого памятника, сейчас инициаторы будут обсуждать это: какой все-таки лучше ставить, – отметил председатель комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка горсовета Юрий Козловский. – Для меня, конечно, это человек легендарный, который возглавлял ключевые комитеты: по обороне, по борьбе с бандитизмом, по восстановлению железных дорог, по борьбе с хищениями. Если у нас в городе появится еще один памятник, это будет достопримечательностью для тех гостей, которые к нам приезжают.

Добавим, что установить памятник рассчитывают в начале сентября 2025 года.