Программа «Семейная ипотека на вторичном рынке» действует в городах с низким уровнем строительства.

В апреле Сибирский банк Сбера запустил новую льготную программу «Семейная ипотека на вторичном рынке». За время действия программы банк выдал клиентам более 1,3 млрд рублей на улучшение жилищных условий.

Наибольший спрос на ипотеку по этой программе зафиксировали в Кемеровской области и Красноярском крае. На долю этих регионов приходится свыше 70 % от общего объема.

Кроме того, в Кузбассе доля семейной ипотеки на вторичное жилье от общего объема выданных кредитов по программе «Семейная ипотека» составила 18 %. Это в шесть раз больше, чем в среднем по стране.

– Программа «Семейная ипотека на вторичном рынке» дает возможность семьям из небольших городов приобрести собственное жилье на льготных условиях, закрывая одну из базовых потребностей любой семьи. Мы рады, что программа востребована в регионах Сибири, – сказал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Программа действует в городах с низким уровнем строительства. Участниками программы стали 884 города в 83 регионах России, в том числе около 100 сибирских городов. По ее условиям, клиенты могут приобрести квартиру в доме, возраст которого менее 20 лет и который не признан аварийным. Кроме того, приобрести такую квартиру в рамках программы «Семейная ипотека» можно только один раз.

Льготная ипотека доступна для семей с детьми до 6 лет включительно. Заемщиком может выступать один из родителей – необязательно состоять в браке. Однако важно, чтобы покупатель и продавец не являлись взаимозависимыми лицами согласно Налоговому кодексу РФ, например, близкими родственниками (супругами, братьями, сестрами).

Минимальная ставка по программе составляет от 6 %. Максимальная сумма кредита – до 15 млн рублей. Для внесения первоначального взноса или погашения части кредита можно использовать средства материнского капитала.