Глава ведомства Ольга Степанова посоветовала подавать документы в другие учебные учреждения.

Глава министерства образования Омской области Ольга Степанова отреагировала на митинг омичей против «блатных» детей в новом технологическом лицее в Кузьминках.

Степанова заявила, что родителям, чьи дети не попали в списки нового учебного заведения, стоит обратиться в другие школы.

– Родители будущих первоклассников, которые не прошли в технологический лицей «Авангард», вам следует предоставить документы в другие школы, – заявила министр в своем телеграм-канале.

Также она рассказала, что осведомлена о ситуациях, когда в других школах родители первоклассников получают отказы. Вопрос с доступностью других учебных заведений «прорабатывается» совместно с департаментом образования Омска.

По словам Степановой, после проведения отборов в профильные классы, который пройдет с 17 по 23 июля, будет принято решение о расширении общеобразовательных классов.

Напомним, на общеобразовательную программу выделено всего два класса по 50 детей на параллели. Некоторые родители прибегли к покупке временных прописок, чтобы пристроить своих детей в престижную школу. По мнению жителей микрорайонов Прибрежный и Кузьминки, все доступные места заняты льготниками.

Тем, кому не удалось попасть в списки зачисленных, предложили перейти в школу № 33. Родители недовольны предложением, так как считают, что учебное заведение находится в плохом состоянии и переполнено учениками. В знак протеста они организовали публичную акцию.

Недавно лицей получил лицензию на ведение образовательной деятельности. Согласно распределению классов, 41 % обучающихся будут изучать предметы технологического профиля с углубленными знаниями, оставшиеся 59 % составят классы общеобразовательного направления.

Порядок зачисления предполагал формирование итогового списка на основе заявлений, поданных через портал госуслуг и непосредственно в лицее. В первую очередь в лицей зачислялись дети военных, участвующих в СВО, затем – дети сотрудников полиции, ФСИН, ФССП, ФТС и пожарной службы, после них – дети учителей и медицинских работников.