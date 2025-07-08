Клиенты могут воспользоваться беспроцентной рассрочкой (BNPL-услугой).

«МегаФон» запустил «МегаЛимит» – опцию, позволяющую оплачивать товары в интернет-магазине оператора по частям. При помощи сервиса можно приобрести не только сам гаджет – например, смартфон, но и сим-карту к нему. Партнером в предоставлении средств выступает финансовый сервис «Мокка».

Опция позволяет абоненту получить лимит средств на счете, которые он сможет использовать для оплаты покупок – до 149 тысяч рублей. Воспользоваться им можно при оплате заказа в интернет-магазине «МегаФона».

«МегаЛимит» отобразится в блоке «Оплата частями», также его можно активировать в личном кабинете в разделе «Финансы», кликнув по специальному баннеру. Для получения своего лимита клиенту нужно будет лишь заполнить анкету, подписание каких-либо документов не требуется.

После оформления лимита в разделе появится кнопка «К покупкам», которая ведет в интернет-магазин «МегаФона». Минимальная сумма покупки начинается от 1 тысячи рублей.

Наличие лимита ни к чему не обязывает клиента – возвращать нужно будет только сумму, потраченную в интернет-магазине. Если он решит им воспользоваться, можно будет выбрать условия погашения: период рассрочки может составить от 1,5 до 12 месяцев, при этом при выборе срока выплаты до 3 месяцев комиссия составит 0 %. Возврат средств осуществляется через официальный сайт или приложение сервиса «Мокка».

– BNPL существенно облегчает жизнь потребителю, а наличие такой опции прямо в мобильном приложении поможет не только приобрести желаемый товар прямо сейчас, но и сделать это по «бесшовному» пути, – сказала руководитель бизнес юнита финансовых продуктов и сервисов «МегаФона» Фарида Ахундова. – Сразу после активации лимита клиент может перейти из нашего мобильного приложения в интернет-магазин «МегаФона».

«МегаЛимит» доступен в интернет-магазине как один из способов оплаты в блоке «Оплата частями», а также в мобильном приложении «МегаФона», где на тестовом этапе его сможет подключить часть пользователей, которых выбрали для пилотирования услуги на основании их интересов, предпочтений и своевременной оплаты услуг связи.

В перспективе планируется добавить возможность оплаты мобильной связи при помощи «МегаЛимита», а также переводить деньги на свою банковскую карту. После завершения пилотного проекта и его анализа «МегаФон» совместно с финансовым партнером рассмотрит возможность о распространении опции на всю абонентскую базу.

Рынок BNPL (Buy Now, Pay Later – «покупай сейчас, плати потом») в 2025 году продолжает активно развиваться как в России, так и в мире. Российский рынок BNPL в 2024 году вырос в полтора раза по сравнению с 2023 годом. Рост обусловлен увеличением популярности онлайн-шопинга, активным развитием маркетплейсов и подключением сервисов рассрочки, а также растущим интересом потребителей к гибким способам оплаты. Немалую роль в увеличении объема рынка BNPL играет и рост числа магазинов, где подключена услуга.

В каналах продаж «МегаФона» сервисами BNPL чаще всего пользуются для оплаты смартфонов – на них приходится 75,2 % оплат по частям. На втором месте – категория аксессуаров (10,7 %), замыкает топ-3 настройка оборудования (4,2 %), которая включает в себя установку на гаджет необходимых программ и приложений, настройку устройств для умного дома и многое другое.

ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. Реклама