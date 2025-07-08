Омск-Информ
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·Общество

Граждане могут рассчитывать только на судебное разбирательство.
В мэрии Омска заявили, что выплата компенсаций гражданам, пострадавшим на муниципальных объектах (например, тротуары, парки, городские улицы), возможна только через судебное разбирательство.
Граждане, попавшие в неприятную ситуацию, могут позвонить в соответствующий отдел озеленения департамента городского хозяйства по телефону 78-78-96 или направить официальный запрос в мэрию.
– Компенсировать никто не будет, – сообщили «Городу55» в мэрии.
Напомним, что в пятницу, 4 июня, на Омск обрушился ураган с ливнями, шквалистым ветром и молниями. Шторм повредил жилые и нежилые здания, а также объекты коммунальной, энергетической и газовой инфраструктуры. Во время стихии в Омске пострадали 5 человек. На улице Герцена на омичку упала балконная плита.
Мария Филимонова
·Общество

Граждане могут рассчитывать только на судебное разбирательство.
В мэрии Омска заявили, что выплата компенсаций гражданам, пострадавшим на муниципальных объектах (например, тротуары, парки, городские улицы), возможна только через судебное разбирательство.
Граждане, попавшие в неприятную ситуацию, могут позвонить в соответствующий отдел озеленения департамента городского хозяйства по телефону 78-78-96 или направить официальный запрос в мэрию.
– Компенсировать никто не будет, – сообщили «Городу55» в мэрии.
Напомним, что в пятницу, 4 июня, на Омск обрушился ураган с ливнями, шквалистым ветром и молниями. Шторм повредил жилые и нежилые здания, а также объекты коммунальной, энергетической и газовой инфраструктуры. Во время стихии в Омске пострадали 5 человек. На улице Герцена на омичку упала балконная плита.
Мария Филимонова