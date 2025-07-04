Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.
«На Перелета в Омске ветер вырвал кирпичи с балкона одной из квартир»; «В микрорайоне Ясная Поляна также развалился балкон»; «На ул. Светловской повалило остановку общественного транспорта»; «На ул. 4-й Челюскинцев на машину упало дерево», – делятся омичи.
В пятницу, 4 июля, в городе бушует стихия. Из-за сильных порывов ветра все коммунальные службы и службы экстренного реагирования Омской области подключились к особому режиму, чтобы обеспечить бесперебойную и надежную работу объектов.
МЧС предупреждает, что ожидается усиление ветра до 33 м/с.
В случае отключения электроснабжения следует обращаться в аварийно-диспетчерские службы:
- АО «Омскэлектро», тел. – 53-60-60;
- САО, тел. – 65-33-19;
- КАО, тел. – 55-05-57;
- ЛАО, ЦАО и ОАО, тел. – 32-22-15;
- «Омскэнерго» – филиал ПАО «Россети Сибирь», тел.: 35-54-52, 35-52-52;
- диспетчерская служба Минэнерго, тел. – 35-78-06.
К тому же сообщить о проблеме можно в единую дежурно-диспетчерскую службу города Омска по тел. – 78-78-78;
Омичей призывают быть бдительными и соблюдать правила техники безопасности.