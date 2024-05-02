Об этом сообщили в региональном МЧС. Ожидается дождь и сильный ветер. Омичам нужно быть осторожными.

Об этом сообщили в региональном МЧС. Ожидается дождь и сильный ветер. Омичам нужно быть осторожными.

Сегодня, 2 мая, омичей ждут неблагоприятные погодные условия. Ожидается сильный дождь и ветер порывами до 18 м/с. Из-за этого могут возникнуть чрезвычайные ситуации.

- Если непогода застала на улице, укройтесь в помещении, в подземном переходе или подъездах зданий. При порывистом ветре может происходить схлестывание воздушных линий электропередачи, падение ветхих деревьев и веток. Обходите опасные места и опасайтесь раскачивающихся ставен, вывесок и транспарантов. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, - предупредили жителей региона в региональном МЧС.

Отметим, что в ближайшие дни в Омске прогнозируются грозы, туман, а местами и снег.