Объяснение феномена дал член общественной палаты региона.
Недавно в Омском регионе рыбаков удивил необычный улов. В Москаленском районе местные жители наловили огромных раков. Событие вызвало бурное обсуждение в группе «Рыбалка в Омске» социальной сети «ВКонтакте».
Член общественной палаты Омской области, профессор, академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности Анатолий Соловьев подробно описал происхождение такого феномена. Он пояснил, что наличие раков в озерах объясняется миграцией птиц, переносящих икру на лапах и оперении.
– Откуда в озерах вообще рыба? В морях и океанах-то понятно. Дело в том, что все эти икринки и так далее, они же разносятся перелетными птицами. Когда они перелетают, то все эти икринки переносят на лапах и крыльях. После этого и выживают всякие раки и рыбки. У нас же даже воробьи летят из Африки, а белые пеликаны вообще прилетают из Индии. Поэтому немудрено, как говорится, что кто-то может выжить у нас в водоемах. Раки живут и размножаются в чистой воде, а она у нас в озерах более-менее чистая, поэтому и улов такой. Ночью надо лампочку включить, и они на свет, как крабы, идут, и после этого их начинают вылавливать, – рассказал Соловьев «СуперОмску».
Ранее сообщалось, что омич выловил из Иртыша метровую щуку.