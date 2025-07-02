Омск-Информ
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·Общество

Необычный улов вызвал споры.
Пользователи сообщества «Рыбалка в Омске» в соцсети «ВКонтакте» рассказали о любопытном рыболовном опыте – вместо традиционной рыбалки некоторые жители поймали раков. Необычный улов обнаружился в водоеме неподалеку от села Звездино, расположенного в Москаленском районе.
Публикация вызвала оживленную дискуссию. Часть пользователей сомневаются в достоверности истории, поскольку село известно своим соленым озером, где появление раков кажется невозможным. Другие пользователи уверяют, что пресноводные членистоногие обитают в местном котловане и поймать их вполне реально. 
Ранее омичи рассказали о самых рыбных местах в регионе.
Мария Филимонова
·Общество

Необычный улов вызвал споры.
Пользователи сообщества «Рыбалка в Омске» в соцсети «ВКонтакте» рассказали о любопытном рыболовном опыте – вместо традиционной рыбалки некоторые жители поймали раков. Необычный улов обнаружился в водоеме неподалеку от села Звездино, расположенного в Москаленском районе.
Публикация вызвала оживленную дискуссию. Часть пользователей сомневаются в достоверности истории, поскольку село известно своим соленым озером, где появление раков кажется невозможным. Другие пользователи уверяют, что пресноводные членистоногие обитают в местном котловане и поймать их вполне реально. 
Ранее омичи рассказали о самых рыбных местах в регионе.
Мария Филимонова