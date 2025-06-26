Хищную рыбу ловят как в городе, так и в районах области.

Омские рыбаки продолжают делиться в соцсетях фотографиями своего улова, а также рассказывают, где и на что им удается поймать рыбу. Сейчас особое внимание приковано к щуке.

Одно из мест, где она обитает, – река Омь в районе улиц 25-я Линия и Николая Штанина. Мужчина добыл 6 рыб, отметив, что хищница пока не на пике своей активности, поэтому вяло хватает приманку.

– Одна щука поймана прямо напротив частных домов, где улица Штанина, еще одна – на порогах около бетонной башни ЛЭП и две поймал слева от трубы напротив улицы 25-я Линия, – рассказал мужчина в паблике «Рыбалка в Омске» во «ВКонтакте».

Еще один житель региона успешно рыбачил на щуку в деревне Верблюжье Саргатского района. Ему также удалось добыть карасей.

Кроме того, щуки водятся у левого берега Иртыша недалеко от метромоста. Рыбы оказались совсем небольшими, поэтому мужчина их отпустил.