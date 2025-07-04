Омск-Информ
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·Отдых и туризм

Мужчина поделился фотографией рекордного улова.

В телеграм-канале «Рыбалка в Омске» омичи продолжают хвастать рекордными уловами. Житель Омска поделился фотографией внушительной щуки длиной около метра, пойманной им на удочку в реке Иртыш на севере региона.

Рыбак выразил восторг своим первым подобным крупным уловом.

– Руки до сих пор трясутся. Первый раз у меня такой улов! – поделился омич.

Ранее сообщалось, что омский рыбак поймал шестикилограммового карпа.

Мария Филимонова
·Отдых и туризм

Мужчина поделился фотографией рекордного улова.

В телеграм-канале «Рыбалка в Омске» омичи продолжают хвастать рекордными уловами. Житель Омска поделился фотографией внушительной щуки длиной около метра, пойманной им на удочку в реке Иртыш на севере региона.

Рыбак выразил восторг своим первым подобным крупным уловом.

– Руки до сих пор трясутся. Первый раз у меня такой улов! – поделился омич.

Ранее сообщалось, что омский рыбак поймал шестикилограммового карпа.

Мария Филимонова