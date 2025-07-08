Омск-Информ
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·Общество

С этими деньгами они занялись коммерческой недвижимостью.
В 2024 году семейная пара из Омска выиграла в моментальную лотерею 30 млн рублей. Сегодня, 8 июля, эту историю рассказала пресс-служба распространителя лотереи.
Уроженцы Омска Владимир и Кристина теперь живут в Подмосковье. Они вложили деньги в покупку коммерческой недвижимости, а также помогли родителям.
– Мы закрыли ипотеку родителям. Вы не представляете, как они были счастливы! Папа еще долго не мог осознать, что ему не нужно производить ежемесячные оплаты. Также мы оплатили маме мужа стоматологические процедуры и дали деньги родным на улучшение здоровья, – рассказала Кристина.
Ранее сообщалось, что еще один омич переехал в Москву и выиграл миллион в лотерею.
17499Андрей Андреев
·Общество

С этими деньгами они занялись коммерческой недвижимостью.
В 2024 году семейная пара из Омска выиграла в моментальную лотерею 30 млн рублей. Сегодня, 8 июля, эту историю рассказала пресс-служба распространителя лотереи.
Уроженцы Омска Владимир и Кристина теперь живут в Подмосковье. Они вложили деньги в покупку коммерческой недвижимости, а также помогли родителям.
– Мы закрыли ипотеку родителям. Вы не представляете, как они были счастливы! Папа еще долго не мог осознать, что ему не нужно производить ежемесячные оплаты. Также мы оплатили маме мужа стоматологические процедуры и дали деньги родным на улучшение здоровья, – рассказала Кристина.
Ранее сообщалось, что еще один омич переехал в Москву и выиграл миллион в лотерею.
17499Андрей Андреев