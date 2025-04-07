На приз он собирается купить машину и платье.

Уроженец Омска Максим Жавнерко выиграл в лотерею 1 млн рублей. Как сообщает пресс-служба государственных лотерей, счастливым для него стал билет 1619-го тиража «Русского лото».

– В день розыгрыша у мамы был день рождения. Мы сидели всей семьей в кафе и праздновали, а потом все вместе проверяли билеты в мобильном приложении «Столото». Когда увидели на экране миллион рублей, сперва не поверили. Мама была невероятно рада: она долго шла к выигрышу, и этот билет купила именно она своей счастливой рукой, – рассказал победитель.

Он также сообщил, что счастливый билет мать подарила ему на День защитника Отечества.

В настоящее время Максим живет в Москве и работает в Росгвардии. Выигрыш он решил потратить на машину для матери и свадебное платье для своей невесты.