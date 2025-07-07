По информации источника, мальчик мог погибнуть от сальмонеллеза.
Следственный комитет устанавливает причину смерти 13-летнего мальчика, скончавшегося в гостях у бабушки в Калачинске. Эксперты проводят исследование, чтобы определить точный диагноз, приведший к гибели ребенка.
По информации источника «ОмскРегиона», приближенного к правохранителям, скорее всего, мальчик погиб от сальмонеллеза. Напомним, что школьник гостил у бабушки вместе с младшим братом. Оба ребенка заболели одновременно, однако обращение за медпомощью произошло только через три дня. По информации источника, это тоже повлияло на исход.
Ранее сообщалось, что пятилетний брат погибшего все еще находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.
По данному случаю следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Как заявляют правоохранители, семья характеризуется положительно.