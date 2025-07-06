Омск-Информ
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·Происшествия

Ребенок до сих пор находится в реанимации.
Пятилетний мальчик, чей старший брат неожиданно скончался после поездки к бабушке в Калачинск, по-прежнему находится в больнице.
– Состояние мальчика стабильно тяжелое, он еще в реанимации, – цитирует старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону Ларису Болдинову «Новый Омск».
Напомним, что 13-летний школьник скончался 30 июня. Первые симптомы у детей появились за два дня до этого. Бабушка мальчиков вызвала скорую помощь не сразу, решив лечить детей собственными силами с помощью медикаментов, полученных от родителей. Скорую помощь вызвали только 30 июня. К моменту прибытия врачей мальчик уже скончался. 
По данному случаю следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Как заявляют правоохранители, семья характеризуется положительно. 
1413Мария Филимонова
·Происшествия

Ребенок до сих пор находится в реанимации.
Пятилетний мальчик, чей старший брат неожиданно скончался после поездки к бабушке в Калачинск, по-прежнему находится в больнице.
– Состояние мальчика стабильно тяжелое, он еще в реанимации, – цитирует старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону Ларису Болдинову «Новый Омск».
Напомним, что 13-летний школьник скончался 30 июня. Первые симптомы у детей появились за два дня до этого. Бабушка мальчиков вызвала скорую помощь не сразу, решив лечить детей собственными силами с помощью медикаментов, полученных от родителей. Скорую помощь вызвали только 30 июня. К моменту прибытия врачей мальчик уже скончался. 
По данному случаю следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Как заявляют правоохранители, семья характеризуется положительно. 
1413Мария Филимонова