Бабушка пыталась вылечить внуков самостоятельно.
Вчера, 1 июля, стало известно о смерти 13-летнего мальчика в Калачинске. Школьник гостил у бабушки вместе со своим 5-летним братом.
Сегодня стали известны подробности страшного инцидента. Первые симптомы у детей появились 28 июня. Бабушка мальчиков вызвала скорую помощь не сразу, решив лечить детей собственными силами с помощью медикаментов, полученных от родителей, ввиду отдаленности населенного пункта от райцентра, сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на прокуратуру Омской области.
Самочувствие старшего ребенка постепенно ухудшалось, однако бригада скорой помощи была вызвана лишь 30 июня. К моменту прибытия врачей мальчик уже скончался. Пятилетний брат пострадавшего был незамедлительно отправлен в больницу, где в настоящее время находится в реанимации.
По данному случаю следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
Как заявляют правоохранители, семья характеризуется положительно. Отчего умер ребенок, пока неизвестно. Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы и другие исследования.