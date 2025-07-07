Контракт с нападающим рассчитан на два года.

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал переход форварда Дмитрия Рашевского в омский «Авангард».

Наставник москвичей подчеркнул, что решение о расставании с Рашевским было обусловлено объективными причинами.

– Ищется усиление, существует потолок зарплат и есть фактор «цена – качество». Дима сам изъявил желание сменить обстановку и развиваться в другом направлении, хотел перейти на другой уровень. Мы не можем выходить за потолок зарплат, поэтому у нас все впритирку, – цитирует «Спорт-экспресс» Кудашова.

Также Кудашов заявил, что отношения с хоккеистом строятся профессионально, и каждая сторона вправе искать наиболее выгодные условия для себя и своей семьи.

– Жизнь течет, и каждый год команда меняется. Кто-то уходит и приходит. Я с ним разговаривал еще до трансфера в «Авангард», и он мне говорил, что собирается в «Виннипег». У каждого человека свой выбор. Я не знаю, куда он собирался. Это взрослый человек, есть семья, надо как-то устраивать свою жизнь, он сделал такой выбор. Значит, так надо, – отметил тренер.

Несмотря на заявления Рашевского о желании покинуть зону комфорта, Кудашов заметил, что никаких особых привилегий у игрока не было.

– Я не думаю, что здесь была зона комфорта. Когда ты что-то заявляешь для прессы, то надо говорить так, чтобы всех это устроило. Зоны комфорта здесь никакой не было. Иногда он огребал больше, чем другие, поэтому это могло послужить тому, что он ушел, – заключил Кудашов.

В прошедшей «регулярке» молодой нападающий провел 65 матчей, в которых забросил 19 шайб и сделал 21 голевую передачу при показателе полезности +22. В плей-офф нападающий сыграл 17 игр и набрал еще 4 очка.

Переход состоялся в форме обмена с денежной компенсацией, после чего хоккеист подписал двусторонний контракт сроком на два года с новым клубом.