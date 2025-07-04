Алексей Дудоладов из Называевского района стал известен на всю страну, когда боролся за цифровое равенство.

Блогер Алексей Дудоладов из деревни Станкевичи Называевского района Омской области, известный под ником «Омский колхозник», сейчас работает на Чукотке.

Напомним, студенту Омского института водного транспорта удалось своим поступком привлечь внимание к проблеме – в его селе не было интернета, а на связь с преподавателем во время ковидных ограничений его обязали выйти. Дистанционное обучение Алексей проводил на березе.

Смелым поступком парня тогда восхитилась вся страна, сейчас омич отстаивает свои права в порту Анадыря. С 2022 года Алексей оставил родные края и уехал на Чукотку. Дудоладов борется за транспортную доступность этого региона. Он рассказал, что паром «Анадырь», выполнявший задачи вплоть до августа 2024-го, в этом году оказался невостребованным. Реакция после этого последовала бурная.

– Я понимаю, что у меня теперь испорченные отношения с руководством организации, которые могут меня привести к самым пагубным действиям, но люди, живущие в Анадыре, дороже, – отметил омич.

В итоге Алексея выселили из общежития, и он разбил палатку напротив правительства Чукотки. Чем закончится эта история, пока неизвестно.