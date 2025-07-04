Среди российских учебных заведений он попал в топ-100.

ОмГТУ включен в международный рейтинг лучших высших учебных заведений мира THE University Impact Rankings 2025. По информации пресс-службы вуза, британское издание Times Higher Education поместило ОмГТУ на позицию 1501+ в общемировом рейтинге. Среди российских вузов он занял 64-е место.

Рейтинг оценивает вклад университетов в социально-экономическое развитие, сопоставляя их деятельность с 17 целями устойчивого развития ООН. В 2025 году в исследовании приняли участие 2526 университетов из 130 государств.

Рейтинг основывается на анализе трех аспектов деятельности университетов: научные исследования (вклад в мировую науку и решение глобальных задач), менеджмент (эффективность управления ресурсами и образовательный процесс) и социальная активность (реализация социальных программ внутри учебного заведения). Оценка формируется на основе данных, представленных университетами, и подтверждается независимыми библиометрическими показателями Elsevier.