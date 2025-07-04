Возбуждено несколько административных дел в отношении юноши и его матери.
Вечером сотрудники патрульно-постовой службы заметили молодого мотоциклиста на улице Завертяева, который проигнорировал требование полицейских остановить транспортное средство и попытался скрыться. После непродолжительного преследования молодой водитель был остановлен.
Выяснилось, что за рулем был 17-летний парень, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Юноша отказался пройти медицинское освидетельствование.
В отношении водителя возбуждены административные дела за отказ от прохождения медицинского освидетельствования (ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ), невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ), управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке (ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ), отсутствие страховки (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ); управление транспортным средством без мотошлема (ст. 12.6 КоАП РФ).
Кроме того, мать подростка привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.19 КоАП РФ за непринятие необходимых мер, исключающих использование мотоцикла.